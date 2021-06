Blinken, grati alla leadership dell'Italia, stessi valori

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Siamo molti grati per la leadership dell'Italia perché queste sfide sono al centro dell'agenda globale". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa con Luigi Di Maio alla ministeriale anti-Daesh. Blinken ha parlato di un "allineamento di valori" tra Italia e Usa "per i diritti umani e la democrazia". (ANSA).