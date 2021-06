Polonia convoca incaricata d'affari Israele, 'chiariremo'

(ANSA) - VARSAVIA, 27 GIU - La Polonia ha convocato l'incaricata d'Israele a Varsavia dopo che lo Stato ebraico ha definito "immorale" la legge polacca che potrebbe bloccare le richieste di restituzione di beni confiscati a ebrei polacchi nella Seconda Guerra mondiale. Il viceministro degli Esteri Pawel Jablonski ha affermato che Varsavia vorrebbe chiarire i termini della legge approvata giovedì. L'incaricata d'affari "è stata convocata" per lunedì e "le spiegheremo in modo deciso e fattuale di cosa si tratta", ha detto alla tv di stato Tvp.

"Crediamo che sfortunatamente che alcuni politici israeliani stanno sfruttando la legge per scopi di politica interna".

