Maneskin: Damiano e Thomas, bacio in diretta alla tv polacca

Damiano e Thomas si scambiano un bacio in diretta su una tv polacca. Diventa un caso lo show dei Maneskin che lanciano il loro appello perché siano riconosciuti i diritti della comunità Lgbtq dalla televisione pubblica di un paese che a quella comunità non riconosce diritti.

Durante il concerto, andato in onda sabato sera, Damiano si è avvicinato a Thomas, lo ha abbracciato e i due si sono scambiati il bacio a favore di telecamere. Poi il frontman del gruppo romano ha preso il microfono e ha lanciato il suo appello: 'Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di faro senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere quello che c..o vogliono. Grazie, Polonia.

L'amore non è mai sbagliato', ha urlato Damiano tra gli applausi del pubblico presente al concerto. La band ha condiviso il video sui suoi social ufficiali.