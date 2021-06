Covid: Spagna senza mascherine all'aperto, festa in strada

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Grande festa per strada a Barcellona, allo scoccare della mezzanotte, quando è ufficialmente entrata in vigore la revoca dell'obbligo di mascherina all'aperto.

El Pais racconta che tante persone radunate nella centrale piazza Vila de Gràcia, quando dalla torre dell'orologio è scattata la mezzanotte, hanno salutato l'evento con un "olé!" lanciando le proprie mascherine, 401 giorni dopo la prima ordinanza del governo spagnolo che ne aveva imposto l'utilizzo.

L'allentamento dell'uso delle mascherine è stato deciso in virtù di una situazione relativamente sotto controllo sul fronte della pandemia. In Spagna si segnalano 95 nuovi casi di Covid ogni 100mila abitanti, mentre più della metà della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Così, dalla mezzanotte di oggi, l'utilizzo della mascherina è diventato più flessibile. Viene limitato agli spazi chiusi ed a quelli aperti dove c'è il rischio di folla o non viene rispettata la distanza minima di un metro e mezzo. (ANSA).