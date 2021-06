Covid: a Pietroburgo è record morti, nel pieno degli Europei

(ANSA) - MOSCA, 26 GIU - San Pietroburgo, che ospita le gare di Euro 2020, ha riportato oggi il più alto numero giornaliero di morti per Covid-19 in una città russa dall'inizio della pandemia. Le cifre ufficiali hanno detto che la città, che ha già ospitato sei partite di Euro 2020 e ospiterà un quarto di finale venerdì, ha registrato 107 morti per virus nelle ultime 24 ore. Le agenzie di stampa russe hanno reso noto che si tratta del bollettino più grave di qualsiasi città russa dall'inizio della pandemia.

La Russia ha visto un'esplosione di nuovi casi di coronavirus da metà giugno, guidati dalla variante Delta, altamente contagiosa, identificata per la prima volta in India. La nazione nel suo complesso ha riportato oggi 21.665 nuove infezioni, la cifra giornaliera più alta da gennaio. Il drammatico aumento delle infezioni arriva mentre i funzionari di Mosca stanno spingendo i russi a vaccinarsi, dopo aver eliminato la maggior parte delle restrizioni anti-virus alla fine dello scorso anno.

"Per fermare la pandemia, una cosa è necessaria: vaccinazioni rapide e su larga scala. Nessuno ha inventato altre soluzioni", ha detto il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin alla televisione di stato, ripreso da RIA Novosti. (ANSA).