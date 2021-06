Ungheria: Kurz, ora tocca alla Commissione Ue agire

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - "La discussione" con Viktor Orban sulla legge ungherese anti-Lgbti e i valori Ue "è stata emozionante e difficile" ma "non ha cambiato i diversi punti di vista ed è per questo che ora spetta alla presidente della Commissione fare ulteriori passi o verificare quali opportunità ha" di agire. Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz al termine del Consiglio europeo, precisando di aver espresso "il supporto austriaco" a un'azione della Commissione Ue.

L'obiettivo per l'Austria comunque è che non si arrivi a una rottura in Europa, ha aggiunto. (ANSA).