Ema, vaccini funzionano con variante Delta ma col richiamo

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "I vaccini stanno funzionando anche contro la variante Delta, ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la seconda dose". Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema Emer Cooke all'evento 'Sky TG24 Live In Firenze'. La variante Delta "sarà sempre più importante", in termini di diffusione in Europa, ha rilevato Cooke, ribadendo la fiducia nei vaccini come strumento di protezione. (ANSA).