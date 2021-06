Bielorussia: Protasevich e Sapega trasferiti ai domiciliari

L'ex diretto del canale Telegram Nexta Roman Protasevich e la sua fidanzata Sophia Sapega, che sono stati arrestati a Minsk dopo l'atterraggio forzato di un volo Ryanair, sono stati trasferiti dal centro di detenzione preventiva agli arresti domiciliari. Lo riporta il servizio russo della Bbc, che cita i genitori dei due attivisti.

Secondo loro, ora Protasevich e Sapega vivono in diversi appartamenti in affitto a Minsk. Gli avvocati di Sapega e l'ambasciata russa hanno confermato l'informazione sul cambiamento della sua misura preventiva. Per i genitori dei detenuti il loro trasferimento agli arresti domiciliari è stato una sorpresa. "Siamo sotto shock", ha detto il patrigno di Sophia, Sergei Dudich.

"È difficile per me commentare le azioni delle autorità, quali sono i loro obiettivi", ha detto Dmitry Protasevich.

"Forse è coinvolto in qualche tipo di gioco politico". Secondo lui, le autorità bielorusse non hanno fatto cadere le accuse contro i detenuti. "Se la misura di contenimento è stata cambiata, è un miglioramento delle loro condizioni di vita. Ma ciò che accadrà dopo non lo sappiamo", ha aggiunto, come riporta Meduza. (ANSA).