Vaccini: in Spagna nuovo record giornaliero con 733.245 dosi

(ANSA) - MADRID, 24 GIU - Nuovo record di vaccini anti-covid somministrati in un giorno in Spagna, il secondo consecutivo: secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità, ieri sono state iniettate 733.245 dosi, 52.705 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Si tratta di una cifra corrispondente all'1,5% circa della popolazione della Spagna (47,4 milioni di persone).

Nel Paese iberico una persona su due (il 50,7% della popolazione) è stato vaccinato con almeno una dose e praticamente una su tre ha completato il ciclo di vaccinazione (il 32,9% della popolazione). In questo momento le autorità sanitarie stanno spingendo sull'acceleratore in particolare per terminare la vaccinazione degli over 40 (di queste persone, l'82,7% ha ricevuto una dose e il 48,4% ha finito il ciclo).

(ANSA).