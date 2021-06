Johnson 'non esclude' una vacanza all'estero quest'anno

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Boris Johnson non ha escluso una vacanza estiva all'estero quest'anno. Il premier britannico, durante una visita ad una caserma a sud di Londra, rispondendo ad una domanda sulle sue vacanze ha detto: "I miei piani in questa fase non sono stati fatti", ma ha aggiunto di "non confermare e non escludere" un viaggio all'estero, riportano i media locali.

Johnson, rispetto ai timori di Angela Merkel per la diffusione della variante Delta, a partire proprio dal Regno Unito, ha detto: "Penso che la vera opportunità che abbiamo tutti ora sia quella di autorizzare i viaggi ai vaccinati per intero contro il Covid".

Il premier britannico ha ricordato che nell'isola "oltre il 60% della popolazione ha ricevuto anche il richiamo, e credo che l'83% la prima dose, stiamo veramente superando tutto questo Ed è cruciale farsi avanti per la seconda dose". (ANSA).