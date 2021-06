Tribunale spagnolo dà via libera a estradizione McAfee

(ANSA) - MADRID, 23 GIU - Il tribunale nazionale spagnolo ha approvato oggi l'estradizione negli Usa di John McAfee, il 75enne fondatore dell'omonimo sistema antivirus che negli Stati Uniti è ricercato per evasione fiscale ed è stato arrestato all'aeroporto di Barcellona.

La decisione del Tribunale può comunque andare in appello e in ogni caso deve essere approvata dal governo spagnolo prima che McAfee possa essere effettivamente estradato.

L'accusa mossa dalla giustizia americana è di aver deliberatamente evaso il fisco fra il 2014 e il 2018 nonostante guadagni milionari. Negli Usa rischia 30 anni di prigione.

