Sant'Egidio,Ordine al merito Germania per fondatore Riccardi

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - La Germania ha insignito oggi Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, dell'Ordine al merito della Repubblica federale per "meriti particolari": lo fa sapere la stessa ong basata a Roma in un comunicato, aggiungendo che la cerimonia si è svolta presso la residenza dell'ambasciatore tedesco a Roma, a Villa Almone, presente l'ambasciatore Viktor Elbling.

L'onorificenza è stata conferita dal presidente Frank-Walter Steinmeier "per i suoi particolari meriti" riguardanti la Repubblica tedesca. "Non avere paura, non alzare i muri - ha dichiarato Elbling nel corso della cerimonia - è una missione nobilissima, che mette al centro i più fragili, dalle persone colpite nelle zone di crisi ai migranti arrivati in Italia.

Tutto questo nel nome della fede. Se non ci fosse la Comunità di Sant'Egidio, bisognerebbe inventarla".

"Ringrazio il presidente della Repubblica Federale di Germania e l'ambasciatore Elbling per questo importante riconoscimento che devo all'impegno di tutta la Comunità di Sant'Egidio", ha risposto Andrea Riccardi. "Viviamo un tempo marcato dall'individualismo, ma senza legami ci si perde e si affonda. Per questo il contributo di tutti è fondamentale: abbiamo bisogno di più Germania e di più Europa per fare avanzare il dialogo e la pace, una civiltà che vorremmo sempre più ecumenica", ha concluso Riccardi. (ANSA).