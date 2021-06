Francia: Festa della Musica, 25 fermati

Venticinque persone sono state fermate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furto e vandalismo ieri sera e la notte scorsa a Parigi, dove la Festa della Musica, a 24 ore dalla fine del coprifuoco, si è svolta senza il rispetto delle regole sanitarie (massimo 10 persone in assembramento nelle strade).

Da domenica in Francia è stato revocato il coprifuoco alle 23, mentre da giovedì della scorsa settimana non è più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto.

Le forze dell'ordine hanno inflitto 46 multe a luoghi pubblici - bar e bistrot - che violavano le regole dettate dalle autorità per evitare folla all'interno e all'esterno dei locali. A Parigi, intervento degli agenti per disperdere la folla agli Invalides, all'Hotel de Ville e sulle rive della Senna. Otto persone sono state fermate ad Annecy, nel sud, per danneggiamenti e vandalismo, scontri e tafferugli a Nantes, nell'ovest.