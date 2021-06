Belgio: 3 morti e 2 dispersi in crollo scuola in costruzione

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - Tre operai sono morti e due sono considerati ancora dispersi presso il cantiere di una scuola in costruzione nella città belga di Anversa dove si è verificato ieri un crollo. "Purtroppo dobbiamo segnalare che è stata ritrovata una terza vittima sotto le macerie. Nonostante questo terribile bilancio, i soccorsi continuano senza sosta fino a quando non avremo ritrovato le altre due persone disperse", si legge sul profilo Twitter dei vigili del fuoco di Anversa. Due degli operai deceduti erano originario di Portogallo e Romania, mentre non è nota la nazionalità della terza vittima, ha detto la Polizia ai media locali. Si cercano un altro operaio portoghese e uno russo. Si contano intanto nove altri feriti nel crollo, che si è verificato nel pomeriggio di ieri.

