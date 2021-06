Germania: Baerbock propone patto industria-politica su clima

(ANSA) - BERLINO, 18 GIU - La candidata alla cancelleria dei Verdi Annalena Baerbock ha presentato una proposta per "un patto tra industria e politica" fondato su "contratti per la protezione del clima". Ne riferisce la Frankfurter Allgemein Zeitung, che ha preso visione del documento programmatico di 5 pagine sottoscritto dalla leader dei Verdi.

L'obiettivo è spingere le imprese tedesche verso la transizione ad un'economia a bassa produzione di Co2 senza danneggiare la competitività dell'economia tedesca con l'aumento dei costi di adeguamento. Per questo vengono immaginati per i settori della chimica e della siderurgia dei "contratti sul clima" (Klimavertraege).

L'idea centrale è che lo Stato compensi i costi aggiuntivi sostenuti dall'industria per diventare climaticamente neutrale.

Come progetto pilota di questa iniziativa, fa notare Faz, è stata varata di recente la strategia nazionale sull'idrogeno.

