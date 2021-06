Turchia: mucillagine in mare, raccolti 3 mila metri cubi

(ANSA) - ISTANBUL, 17 GIU - Oltre tremila metri cubi di mucillagine marina sono stati raccolti nella prima settimana di pulizia del mar di Marmara, a sud di Istanbul, invaso ormai da mesi da questo fitto strato di fitoplancton, molto dannoso per l'ecosistema, noto anche come muco o saliva di mare. Secondo il ministro dell'Ambiente turco Murat Kurum, le attività di rimozione sono state condotte finora in 193 punti, principalmente nelle acque al largo delle province di Yalova e Balikesir. Il piano straordinario di pulizia prevede la raccolta della mucillagine calando in mare alcune barriere per favorire l'accumulo delle sostanze, che minacciano la sopravvivenza di diverse specie e la pesca, oltre a danneggiare l'immagine turistica della regione. Le analisti dei tecnici hanno inoltre individuato a circa 750 metri di profondità la presenza di solfuro di idrogeno, un gas estremamente velenoso.

Secondo gli esperti, il fenomeno è legato principalmente al cambiamento climatico e all'inquinamento dovuto a uno scorretto smaltimento delle acque reflue nell'area, intorno alla quale vivono circa 25 milioni di persone. Per questo, ha riferito ancora il ministro, sono stati intensificati anche i controlli.

Al 15 giugno, le ispezioni effettuate ammontano a 3.219, con multe per 10,5 milioni di lire turche (quasi un milione di euro) comminate per uno scorretto smaltimenti dei rifiuti. (ANSA).