Von der Leyen, Russia aggressiva è sfida strategica per Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GIU - "Storia, geografia e persone vincolano l'Ue e la Russia. Lo stato della nostra relazione è complesso. Dobbiamo identificare le sfide e cogliere le opportunità". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Le scelte deliberate e le azioni aggressive del governo russo negli ultimi anni hanno creato una spirale negativa - aggiunge -. Gestire le relazioni Ue-Russia continua a rappresentare una sfida strategica fondamentale per l'Ue. In risposta, l'Unione deve continuare a agire in unità e con coerenza, difendendo i nostri valori e interessi fondamentali". (ANSA).