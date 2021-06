Covid: finito isolamento Castex, premier francese negativo

(ANSA) - PARIGI, 16 GIU - In isolamento da una settimana dopo essere stato un "contatto" della moglie, positiva al Covid-19, il primo ministro francese, Jean Castex, ha ripreso stamattina le attività in presenza - in particolare partecipa di persona questa mattina al Consiglio dei ministri - dopo un ultimo tampone, risultato negativo.

Successivamente, si apprende dai servizi del premier, Castex si recherà a Cheverny, sulla Loira, per sostenere il candidato della maggioranza alle elezioni regionali.

Per il premier, era il terzo periodo di isolamento per sospetto contatto con positivi al Covid. Castex, a fine settimana, riceverà la seconda dose di vaccino, dopo una prima iniezione di AstraZeneca risalente al 19 marzo. (ANSA).