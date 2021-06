Vaccini: Francia, 30 mln di prime dosi, obiettivo raggiunto

(ANSA) - PARIGI, 12 GIU - Trenta milioni di francesi hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19, ha annunciato oggi pomeriggio il primo ministro Jean Castex.

La soglia è stata superata nella giornata di oggi, ha confermato Castex, lanciando un appello a "vincere la battaglia contro il virus". "Obiettivo raggiunto! - ha twittato il premier, che è in isolamento fino a mercoledì dopo la moglie è risultata positiva - Grazie a tutti quelli che si mobilitano per la vaccinazione".

Il governo aveva previsto il raggiungimento dei 30 milioni di vaccinati con almeno una dose per il 15 giugno, martedì prossimo. (ANSA).