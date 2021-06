G7:covid in Hotel staff sicurezza Merkel,ma non cambia piani

(ANSA) - BERLINO, 11 GIU - In un hotel della Cornovaglia, a St. Ives, in cui alloggiano due addetti alla sicurezza di Angela Merkel, per il G7 inglese, è esploso un focolaio di Covid. Lo scrive il Berliner Morgenpost.

Un membro dello staff di Merkel si è messo precauzionalmente in quarantena. Un portavoce della cancelliera ha comunque assicurato, a Berlino, che l'accaduto non avrà alcuna ricaduta sulla partecipazione della cancelliera tedesca e della sua delegazione al G7 di Carbis Bay. (ANSA).