Brexit: accordo Ue-Gb su quote pesca per il 2021-22

(ANSA) - BRUXELLES, 11 GIU - Via libera del Consiglio Ue all'accordo definitivo con il Regno Unito sulla pesca per il 2021 e, per gli stock in acque profonde, anche per il 2022. Il 2 giugno le parti avevano raggiunto un accordo di principio.

L'intesa è il risultato delle consultazioni degli ultimi5 mesi e stabilisce, tra l'altro, il totale di pesca ammissibile per 75 stock ittici, e fornisce chiarezza sui limiti per le specie fuori quota.

"L'accordo garantisce stabilità ai pescatori di Regno Unito e Ue, garantendo allo stesso tempo una gestione sostenibile delle risorse marine", ed "apre la strada a future consultazioni sui diritti di pesca", spiega la Ue. (ANSA).