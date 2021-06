Principe Edoardo,lite con Harry e Meghan? Famiglie sono così

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La "spaccatura" tra Harry e Meghan "è molto triste, ma le famiglie sono le famiglie...". Lo sostiene il principe Edoardo in un'intervista esclusiva alla Cnn.

Sorridente e rilassato, l'ultimogenito di Elisabetta non si nega alle domande sul tema più caldo di questi giorni, le tensioni tra i Sussex e gli altri membri della royal family.

"E' una situazione molto triste, auguriamo loro ogni bene. E' difficile per tutti, ma queste sono le famiglie....", commenta con tipico aplomb britannico il principe dicendosi molto felice per la "bellissima notizia" della nascita della piccola Lilibet Diana. Quanto alla perdita del padre Filippo, che proprio oggi avrebbe compiuto 100 anni, Edoardo ha detto che la regina Elisabetta sta reagendo "lavorando duramente".

"Penso che ci saranno momenti nel corso dell'anno in cui sarà più difficile. Ma le ultime settimane sono state abbastanza impegnative", ha detto. (ANSA).