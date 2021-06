Oms, poche vaccinazioni in Europa, rischio ripresa Covid

(ANSA) - COPENAGHEN, 10 GIU - L'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che i tassi di vaccinazione in Europa sono ancora lontani da ciò che è necessario per fermare una ripresa del virus e ha invitato i paesi a mantenere le misure di protezione. "La copertura vaccinale è lungi dall'essere sufficiente per proteggere da una rinascita. La distanza da percorrere prima di raggiungere almeno l'80% di copertura della popolazione adulta è ancora considerevole", ha detto Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa, esortando le nazioni a evitare di ripetere "l'errore" della scorsa estate quando le misure sono state allentate prematuramente. (ANSA).