Ue, lettera Med5 per sbloccare stallo su Agenzia asilo

(ANSA) - BRUXELLES, 08 GIU - I Paesi Ue del Mediterrano, i cosiddetti Med5 - Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta - hanno scritto alla presidenza di turno portoghese per sbloccare lo stallo sulle trattative sul regolamento dell'Agenzia europea per l'asilo (Easo), andando oltre - per la prima volta - sull'approccio a pacchetto" riguardo al nuovo Patto sulla migrazione del niente è concordato fino a quando tutto è concordato. Una mossa che il ministro dell'Interno portoghese, Eduardo Cabrita, saluta come "un grande successo", spiegando che a questo punto c'è un "accordo politico di principio" sull'Easo.

(ANSA).