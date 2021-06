Daria Navalnaya, 'orgogliosa di papà, sostenere chi lotta'

(ANSA) - MOSCA, 08 GIU - "Per quanto sia per me divertente tenere questo discorso, in realtà sono triste. Perché oggi a ricevere questo premio ci dovrebbe essere mio padre". Lo ha detto Daria Navalnaya, figlia maggiore di Alexey Navalny, parlando al 13esimo 'Geneva Summit for Human Rights and Democracy', che ha assegnato il '2021 Moral Courage Award' a Navalny. Il summit - sostenuto da 25 Ong per i diritti umani - precede la principale sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. "Sono orgogliosa di mio padre", ha detto Daria. "Dobbiamo sostenere chi lotta per la nostra libertà e le loro famiglie". (ANSA).