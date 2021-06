In vigore il divieto sorvolo Ue per i vettori bielorussi

(ANSA) - BRUXELLES, 05 GIU - E' entrato in vigore a mezzanotte il divieto per le compagnie aeree bielorusse sia di sorvolare lo spazio aereo dell'Unione, sia l'accesso agli aeroporti europei. Il Consiglio dell'Ue ieri ha infatti deciso di rafforzare le misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

La decisione fa seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021, in cui i capi di Stato e di governo dell'Ue hanno condannato fermamente l'atterraggio forzato illegale di un volo Ryanair a Minsk il 23 maggio che aveva messo in pericolo la sicurezza aerea.

Le conclusioni condannavano inoltre la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega e invitavano il Consiglio ad adottare le misure necessarie, compresi elenchi aggiuntivi di persone ed entità sulla base del pertinente quadro sanzionatorio, e ulteriori sanzioni economiche mirate. (ANSA).