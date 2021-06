Balcani: premier albanese accusa la Ue, parole ma non fatti

(ANSAmed) - BELGRADO, 05 GIU - Il premier albanese Edi Rama accusa i leader della Ue di bloccare il processo di adesione all'Unione del suo Paese e della Macedonia del Nord. Citato oggi dai media serbi, il socialista Rama afferma che l'Unione europea non mantiene le promesse fatte ai Balcani, dando prova di cinismo politico come nella storia di 'Aspettando Godot'.

"Si parla soltanto, ma non succede nulla", ha detto Rama. Il premier afferma di essere consapevole che nè l'Albania nè la Macedonia del Nord sono ancora pronte a entrare nella Ue. "Ci sono tante richieste che dobbiamo soddisfare per diventare membri dell'Unione. Ma i nostri due Paesi soddisfano sempre più le condizioni necessarie per avviare il processo negoziale con Bruxelles", ha osservato il premier albanese, ricordando che la decisione sull'inizio dei negoziati fu presa dal Consiglio Ue già nel 2018. (ANSAmed).