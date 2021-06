Vaccini: Gb dà il via libera a Pfizer per 12-15 anni

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - L'Autorità per la regolamentazione dei farmaci nel Regno Unito ha dato il suo ok alla somministrazione del vaccino Pfizer/BioNTech ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. Lo riporta Sky news. La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ha stabilito che i benefici di quel vaccino anti-Covid sugli adolescenti "superano i rischi".

