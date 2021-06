Putin, in 30 anni meno emissioni che in Ue, seri sul clima

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 04 GIU - Che la Russia non voglia combattere il cambiamento climatico è "un mito", sono insinuazioni "assurde". Lo ha detto Vladimir Putin al Forum di San Pietroburgo presentando un ampio pacchetto di misure per raggiungere la "neutralità" nelle emissioni di Co2, compreso un mercato interno delle 'carbon units' per raggiungere un posto "leader nel mondo". Putin ha poi ribadito che la Russia ha l'obiettivo "ambizioso" di avere emissioni più basse dell'Unione Europea entro 30 (rpt, 30) anni. (ANSA).