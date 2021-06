Migranti: fonti Ue, ministri interno ne discutono martedì

(ANSA) - BRUXELLES, 03 GIU - Il pranzo di lavoro dei ministri dell'Interno dell'Ue, al Consiglio di martedì a Lussemburgo, sarà dedicato al dibattito sui flussi migratori. Lo spiegano fonti europee. "In agenda non è previsto un punto specifico sulla richiesta dell'Italia per il ricollocamento dei migranti, ma la discussione tra ministri sarà l'opportunità per l'Italia di parlarne".

Attualmente - spiegano le fonti - "non c'è un dibattito formale su un meccanismo di solidarietà per l'estate. Ma come sempre c'è azione e coordinamento su base volontaria. Gli Stati membri hanno aiutato Italia-Malta quando c'è stato bisogno, col coordinamento della Commissione". (ANSA).