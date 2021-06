'Buckingham Palace esentato da leggi contro discriminazioni'

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Buckingham Palace ha negoziato in passato delle clausole per esentare la regina e la famiglia reale dalle leggi che vietano la discriminazione in base alla razza ed il sesso nel Regno Unito. Lo rivelano documenti esclusivi ottenuti dal Guardian nell'ambito di un'inchiesta.

Secondo il quotidiano britannico le clausole sono in vigore a tutt'oggi.

I documenti rivelano anche che almeno fino alla fine degli anni 60 "immigrati o stranieri di colore" erano esclusi da ruoli ufficiali a Buckingham Palace. (ANSA).