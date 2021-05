Biden,dirò a Putin che non lascerò violare i diritti umani

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAG - Joe Biden si impegna a dire al presidente russo Vladimir Putin nel loro prossimo incontro che non lo lascerà violare i diritti umani. Lo afferma il presidente americano al Veteran Memorial Park in occasione del Memorial Day, che è celebrato domani. Biden e Putin si incontreranno a Ginevra il 16 giugno. (ANSA).