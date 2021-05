Attacchi omofobi scatenano proteste a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Un gruppo per i diritti degli omosessuali in Catalogna ha messo in guardia su un aumento degli episodi di omofobia dopo che nel fine settimana due coppie gay sono state violentemente aggredite sulla spiaggia di Sommorostro a Barcellona. Lo riporta la Bbc.

L'Osservatorio contro l'omofobia (Och) ha denunciato che nel weekend cinque omosessuali sono stati feriti in tre diversi attacchi, sulla spiaggia di Sommorostro, nel quartiere di Gràcia e un altro nel vicino all'auditorium della città. Nell'incidente più grave, un uomo ha avuto bisogno di un intervento chirurgico al viso. La polizia sta indagando ma non ha effettuato alcun arresto, secondo quanto riportato dai media locali. I politici locali si sono rivolti ai social media per condannare gli attacchi. "Non normalizzeremo mai questa situazione", ha twittato il capo dei diritti di cittadinanza del consiglio comunale, (ANSA).