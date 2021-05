Vaccini: Francia, piano dosi in vacanza nei prossimi giorni

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ha annunciato stamattina ai microfoni di France Info che in estate lo Stato "rafforzerà la dotazione di vaccini nei centri che si trovano in luoghi molto frequentati dai turisti".

A qualche settimana dalla partenza per le vacanze estive, il ministero della Salute "nei prossimi giorni" presenterà un "piano specifico per l'estate con precisazioni che saranno fornite sulle modalità per organizzare la campagna di vaccinazioni estiva, adattandola alla stagione", ha spiegato Attal.

"Rafforzeremo la dotazione di vaccini nei centri che si trovano su luoghi molto frequentati dai turisti - ha sottolineato il portavoce - affinché i francesi che non avranno potuto vaccinarsi e andranno in vacanza possano farsi vaccinare, se lo desiderano".

Ad inizio maggio, il ministero della Salute aveva fatto sapere che "la regola resta che la seconda dose si somministra nel centro in cui si è fatta la prima" mentre la possibilità "di avere la seconda dose in un posto diverso, dove si va in vacanza, deve rimanere l'eccezione".

La regola, confermata oggi da Attal, implica quindi che, eccezionalmente, chi vorrà farsi inoculare la seconda dose in vacanza, dovrà avere la possibilità di farlo. Ma per chi deve ricevere la prima dose, bisognerà organizzare le vacanze in base all'appuntamento per la seconda dose: chi riceverà la prima in un luogo di vacanza dovrà in pratica tornarci per ricevere la seconda dose. (ANSA).