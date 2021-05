Ema, da primi dati mix vaccini possibile, ma approfondiamo

(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAG - "La possibilità di mischiare i vaccini anti Covid è una questione importante attualmente in discussione. Ci sono due studi clinici che forniscono dati sul mix, in particolare tra AstraZeneca e vaccini mRna, uno condotto nel Regno Unito e l'altro in Spagna. Dai primi dati vediamo non ci sono grosse preoccupazioni con tale approccio da un punto di vista della sicurezza e dell'efficacia. Tuttavia raccoglieremo ulteriori dati e li studieremo per essere sicuri che questo approccio è buono come sembra". Lo afferma Marco Cavaleri dell'Ema. (ANSA).