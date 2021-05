Brexit: ministero,oltre 3200 cittadini Ue respinti a confine

(ANSA) - LONDRA, 28 MAG - Si riflette anche nei numeri diffusi dal ministero dell'Interno britannico (Home Office) la stretta post Brexit promessa e imposta sui controlli di confine nel Regno Unito dal governo Tory di Boris Johnson a colpi d'ingressi negati. Una stretta che non riguarda solo coloro che sono stati espulsi (talora, italiani inclusi) poiché individuate come persone in cerca d'occupazione e non in possesso del visto divenuto necessario per lavorare o studiare dopo il divorzio dall'Ue; bensì anche di viaggiatori in arrivo per dichiarate ragioni di turismo o familiari sulla carta esentate dal visto.

Secondo i dati ufficiali dell'Home Office, riferiti agli ultimi tre mesi e riportati dal Guardian dopo una serie d'inchieste e denunce su questo dossier, il totale dei cittadini di Paesi Ue fermati e respinti dopo aver indicato ragioni di viaggio per le quali in teoria il visto continua a non essere necessario anche dopo la Brexit è salito a 3.294. Contro le 493 espulsioni censite nello stesso periodo dell'anno scorso, quando il traffico complessivo dei passeggeri era 20 volte più numeroso in epoca parzialmente pre Covid. (ANSA).