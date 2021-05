Vaccini: in Serbia altre 500 mila dosi del cinese Sinopharm

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 MAG - In Serbia è giunta stamane una nuova fornitura di 500 mila dosi di vaccino cinese anticovid della Sinopharm. Come ha detto la premier Ana Brnabic, recatasi all'aeroporto con l'ambasciatrice cinese Cen Bo, si tratta dell'ultima partita di tale vaccino giunta in Serbia sulla base degli accordi con Sinopharm, che ha consegnato in totale 4,2 milioni di dosi al Paese balcanico.

La premier ha ricordato che le Forze armate cinesi hanno donato alla Serbia altre 200 mila dosi di Sinopharm. Tali abbondanti forniture dalla Cina, ha sottolineato la premier, hanno consentito in Serbia di vaccinare il 45,3% della popolazione adulta. La Cina sin dall'inizio della pandemia ha inoltre fornito alla Serbia massicci aiuti in materiale medico-sanitario. (ANSAmed).