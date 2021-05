Mosca blocca l'ingresso ai voli che evitano la Bielorussia

(ANSA) - MOSCA, 27 MAG - La Russia non ha dato il permesso alla compagnia aerea austriaca Austrian Airlines per l'ingresso nel suo spazio aereo del suo volo di oggi da Vienna a Mosca su una rotta alternativa che non passa attraverso lo spazio aereo della Bielorussia. Lo riporta la Tass. Un caso analogo è capitato ad Air France, che sia ieri che oggi ha cancellato il suo volo da Parigi a Mosca, a quanto pare per l'analogo motivo.

(ANSA).