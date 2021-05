Covid: Berlino, ok ai vaccini dai 12 anni in su

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - A partire dal 7 giugno i ragazzi dai 12 anni in su potranno essere vaccinati in Germania: lo ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa dopo il vertice con i ministri-presidenti dei Laender, secondo quanto riferisce Bild. La possibilità della vaccinazione dipenderà dal via libera dell'Ema.(ANSA).