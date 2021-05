Turchia: Erdogan inaugura venerdì moschea a piazza Taksim

(ANSA) - ISTANBUL, 26 MAG - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaugurerà venerdì la nuova grande moschea di piazza Taksim, simbolo di Istanbul e della storia repubblicana della Turchia. La cerimonia si svolgerà a oltre 4 anni dall'inizio dei lavori e dopo numerosi rinvii per ritardi nel completamento dell'opera.

L'edificio può contenere 2.250 fedeli e sorge su un'area dedicata di 16.500 metri quadrati, che comprende anche spazi per mostre e conferenze e un parcheggio sotterraneo. Il progetto, discusso sin dagli anni Cinquanta su pressione delle forze conservatrici e dell'islam politico, ha incontrato nel tempo forti opposizioni da parte della componente più laica della società turca. La sua realizzazione era un obiettivo dichiarato di Erdogan sin dal periodo in cui fu sindaco di Istanbul, negli anni Novanta.

L'inaugurazione avverrà nell'ottavo anniversario delle proteste antigovernative di Gezi Park, adiacente alla stessa piazza Taksim, e alla vigilia delle celebrazioni per la presa ottomana di Costantinopoli, avvenuta il 29 maggio 1453. (ANSA).