Minsk, se arrivano sanzioni embargo a merci occidentali

(ANSA) - MOSCA, 26 MAG - La Bielorussia può disporre un embargo sull'importazione di merci occidentali e imporre restrizioni sul loro transito in caso di sanzioni più severe. Lo ha detto il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko, secondo Interfax. "Siamo in grado di proteggere i nostri cittadini e le nostre imprese. Su ordine del presidente il governo ha preparato un pacchetto di misure speciali di protezione in stretta conformità con le nostre leggi. Queste misure saranno piuttosto dolorose per i Paesi che hanno preso una posizione apertamente ostile e andranno da un embargo delle merci a restrizioni di transito", ha detto Golovchenko in parlamento. (ANSA).