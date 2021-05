In Gb autisti Uber potranno avere loro sindacato

(ANSA) - LONDRA, 26 MAG - I circa 70mila autisti di Uber nel Regno Unito potranno d'ora in poi essere rappresentati da un loro sindacato. E' il frutto di un accordo "storico" il cui annuncio arriva due mesi dopo che nel Paese Uber ha riconosciuto ai suoi autisti lo status di lavoratore dipendente, compreso salario minimo e ferie pagate. Una prima in assoluto per la piattaforma. (ANSA).