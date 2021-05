Air France sospende i voli sulla Bielorussia

(ANSA-AFP) - PARIGI, 25 MAG - La compagnia di bandiera francese Air France ha annunciato che non volerà per il momento sulla Bielorussia dopo il caso Ryanair e le sanzioni decise dall'Ue contro Minsk. "Air France ha preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo e di conseguenza ha deciso di sospendere, fino a nuovo ordine, il sorvolo dello spazio aereo (bielorusso) da parte dei suoi aeromobili", ha annunciato la compagnia in un comunicato nel quale si precisa che la rotta degli aerei già in volo verso la Bielorussia "sarà modificata" (ANSA-AFP).