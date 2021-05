Bielorussia: Usa chiedono rilascio immediato giornalista

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAG - Gli Stati Uniti "condannano duramente" il comportamento della Bielorussia e chiedono l'immediato rilascio del giornalista bielorusso Roman Protasevich. Un volo Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius è stato dirottato a Minsk da alcuni aerei militari.

L'ordine era giunto ufficialmente per un "allarme bomba" a bordo, ma in realtà era un pretesto per arrestare il giornalista e oppositore del premier Aleksandr Lukashenko. (ANSA).