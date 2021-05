Ue, volo Ryanair bloccato a Minsk è ripartito per Vilnius

(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 23 MAG - ll volo Ryanair diretto a Vilnius costretto ad un atterraggio oggi a Minsk dalle autorità bielorusse è decollato per la destinazione originaria, la Lituania. Lo ha reso noto la Commissione europea. "Grandi notizie per tutti, soprattutto per le famiglie e gli amici delle persone a bordo", ha twittato il commissario ai trasporti Adina Valean, che però non ha menzionato l'attivista dell'opposizione Roman Protassevich, arrestato dopo l'atterraggio forzato nella capitale bielorussa. (ANSA-AFP).