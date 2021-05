Gb: Labour candida sorella Jo Cox, deputata uccisa nel 2016

(ANSA) - LONDRA, 23 MAG - Il Partito Laburista britannico ha formalizzato stasera la candidatura di Kim Leadbeater, sorella di Jo Cox, la deputata uccisa nel 2016, alle prossime elezioni suppletive del collegio di Batley e Spen, nel nord dell'Inghilterra, per una seggio alla Camera dei Comuni.

Si tratta di un seggio tradizionalmente in mano al Labour, dove a suo tempo era stata eletta la stessa Cox, poi assassinata atrocemente in quel territorio da uno squilibrato e simpatizzante dell'estrema destra extraparlamentare inglese prima del referendum sulla Brexit del 2016 al grido di "Britain first". E che poi era passato a Tracy Brabin, ex attrice e attivista della sinistra radicale laburista, salvo tornare vacante per incompatibilità dopo la recente elezione di quest'ultima a sindaco della nuova area metropolitana del West Yorkshire. Ma che il partito di Keir Starmer teme di poter perdere sull'onda di altre sconfitte patite di recente ad opera dei rivali Tory di Boris Johnson nel traballante feudo dell'ex 'Muro Rosso' dell'Inghilterra settentrionale. (ANSA).