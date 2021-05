Sassoli, paesi G20 eliminino restrizioni export vaccini

(ANSA) - BRUXELLES, 21 MAG - "Credo sarebbe un passo molto concreto se tutti i Paesi membri del G20 decidessero anch'essi di condividere una quantità ragionevole di vaccini con i Paesi in difficoltà, di eliminare le restrizioni all'esportazione e in particolare lo facessero per le dosi destinate allo strumento covax". E' un passo dell'intervento del presidente del parlamento europeo David Sassoli al Vertice Mondiale sulla Salute a Roma.

"È una questione di responsabilità e di convenienza, perché non vi è sicurezza per nessuno, se non mettiamo tutti in sicurezza. Queste decisioni di breve periodo sono fondamentali, ma sappiamo che occorre ragionare ora nel medio e lungo termine", ha aggiunto. (ANSA).