Grecia: incendio, bruciano ancora i boschi vicino ad Atene

(ANSA) - ATENE, 21 MAG - Trecento vigili del fuoco in Grecia hanno combattuto tutta la notte per dominare un grande incendio che da due giorni sta devastando una zona boschiva, a circa 90 chilometri da Atene, sul Golfo di Corinto.

"Le condizioni meteo oggi sono molto più favorevoli", ha detto a Skai TV il portavoce dei pompieri Vassilis Vathrakogiannis, aggiungendo che i servizi di emergenza sono "fiduciosi" che l'incendio possa essere contenuto con il contributo dei quindici Canadair. Centinaia di persone sono state evacuate preventivamente ieri da 17 villaggi e frazioni nell'area circostante, nonché da due monasteri. Si stima che siano stati bruciati già circa 20 chilometri quadrati di pineta.

Gli incendi sono una piaga per la Grecia ogni anno durante la stagione estiva, con forti venti e temperature che spesso superano i 30 gradi. Nel 2018, 102 persone sono morte nella località costiera di Mati, vicino ad Atene, nel peggiore evento del genere nella storia recente del Paese. (ANSA).