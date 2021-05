Gb: intervista Bbc a Diana, polizia valuta apertura indagine

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La Met Police ha annunciato che valuterà di nuovo i contenuti dell'inchiesta sull'intervista della Bbc alla principessa Diana per assicurarsi che non ci siano "nuove prove significative" a sostegno di un'indagine penale, ipotesi che a marzo aveva scartato. Lo riporta Skynews.

"In seguito alla sua pubblicazione riesamineremo i contenuti del rapporto di Lord Dyson", sull'intervista del 1995 di Martin Bashir, si legge in un comunicato della Met che assicura se "ci saranno nuove prove" per indagare su "un atto illecito le prenderemo in considerazione". (ANSA).