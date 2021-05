Prima dose di vaccino anche al principe William

(ANSA) - LONDRA, 20 MAG - Il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico della 95enne regina Elisabetta dopo suo padre Carlo, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino anti Covid nell'ambito del programma condotto finora nel Regno Unito a ritmo di record europeo. Il duca di Cambridge, 38 anni, ha rispettato il suo turno per fascia di età ed è stato convocato nella settimana in cui il governo di Boris Johnson ha annunciato l'allargamento delle somministrazioni agli under 40.

